Benfica derrotado em Valongo

O Benfica volta a marcar passo no campeonato nacional, sofrendo este domingo a terceira derrota. As águias foram batidas em Valongo por 3-2, em jogo referente à 15.ª jornada.A equipa da casa abriu o marcador aos oito minutos da primeira parte por João Almeida, respondendo as águias pouco depois com golo de Roberto di Benedetto. Ainda antes do intervalo, João Almeida bisou (2-1). O 3-1 surgiu por Francisco Silva já nos dez minutos finais da partida. Diogo Rafael ainda faria o segundo para o Benfica, com Carlos Nicolía a desperdiçar a oportunidade de pelo menos a sua equipa empatar, ao falhar um penálti a 3.30 minutos do fim.Os campeões nacionais estão no quarto lugar, com 29 pontos (têm menos um jogo), enquanto o Valongo é sétimo, com 22. Lidera a Oliveirense e o Sporting, com 40, sendo que o FC Porto é terceiro com 36.