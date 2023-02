Abertos processos de inquérito aos insultos a Nicolía e à alegada agressão de Girão a Ordoñez

Lucas Ordoñez queixa-se que foi agredido por Ângelo Girão

A Federação de Patinagem de Portugal abriu processos de inquérito aos alegados insultos a Carlos Nicolía no Dragão Arena, reportados pelo próprio através das redes sociais, e ainda à suposta agressão de Ângelo Girão a Lucas Ordoñez.A 19 de janeiro, um dia depois da derrota no Benfica frente ao FC Porto no Dragão Caixa, Carlos Nicolía desabafou nas redes sociais os insultos de que alegadamente é alvo sempre que vai jogar à casa dos azuis e brancos. "Há 9 anos que gritam 'assassino, mataste a tua mulher", escreveu o argentino do Benfica.A 29 de janeiro, o Benfica venceu o Sporting no João por 3-1, com muita polémica nos bastidores. Os encarnados queixam-se de uma agressão do guarda-redes Ângelo Girão a Lucas Ordoñez ainda antes do apito inicial, queixa essa noticiada em primeira mão porLucas Ordoñez foi o último a entrar para o rinque para fazer o aquecimento. Percebendo que o argentino poderia estar sozinho no balneário, Girão terá agredido Ordoñez com o stick, motivado por quezílias trazidas da época passada e do Mundial na Argentina, em novembro.Ao que o nosso jornal apurou, Ordoñez estava a colocar as lentes de contacto quando terá sido surpreendido pelo guarda-redes dos leões. No balneário estava um fisioterapeuta do Benfica que será a testemunha do caso. Os encarnados apresentaram queixa na esquadra.