Adepto foi identificado após confusão antes do início do FC Porto-Benfica

A confusão que aconteceu do lado de fora do Pavilhão Multiusos de Paredes, antes do início do FC Porto-Benfica em hóquei em patins, a contar para a final da Taca de Portugal, levou a Guarda Nacional Republicana a identificar um adepto.Segundo explicou aum elemento da GNR, não houve agressões físicas entre portistas e benfiquistas, mas houve arremesso objetos, tendo sido nesse âmbito que aconteceu a referida identificação. Este acontecimento, aliás, levou à entrada tardia dos adeptos portistas, que só chegaram à bancada no decorrer do encontro e a conta-gotas.De referir também que houve um adepto do Benfica que teve de ser assistido, após entrar no pavilhão já com a cabeça ligada.