Polémica na Luz: agressão ou autoagressão no lance que deu o 2-1 para o Benfica frente ao Sporting?

O lance que originou o 2-1 para o Benfica diante do Sporting - terminou 4-2 -, no jogo 3 da final do playoff do campeonato de hóquei em patins, está a dar que falar. Em causa uma jogada entre Carlos Nicolía e Henrique Magalhães, onde o benfiquista é atingido na cara pelo braço direito do sportinguista e este acaba por levar cartão azul, sendo marcado o tal livre direto que deu o segundo golo à equipa da casa. O hoquista verde e branco mostrou-se incrédulo com a decisão, considerando que o contacto não foi da sua responsabilidade.