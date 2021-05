Alejandro Domínguez com queixas no clássico: «Jogámos contra muitas coisas»

O Benfica levou este sábado a melhor sobre o FC Porto, no primeiro jogo das meias-finais do playoff do campeonato, mas no final o treinador Alejandro Domínguez queixou-se da arbitragem. O treinador dos encarnados considerou, em declarações à BTV, que a sua equipa jogou "contra muitas coisas".





"A análise do jogo é fácil, estivemos muito bem defensivamente e o contra-ataque não só funcionou bem como foi tremendamente eficaz. Depois, jogámos contra muitas coisas, estivemos perto de perder os nervos porque é difícil lutar contra tanto... Não quero dizer nada mais. Os jogadores mostraram a tranquilidade que eu por vezes perdi. É uma vitória que é um primeiro passo", explicou."No final do jogo disse-lhes que quando cheguei aqui no primeiro mês via muitas queixas e lutas com os árbitros. E hoje, depois de dois anos, a equipa deu um grande passo em termos de gestão das emoções e quem foi 'traído' por isso fui eu", prosseguiu.Depois, deixou uma mensagem de esperança aos adeptos. "Tenho muita fé nesta equipa porque já demonstrou que é muito sólida. Deixo uma mensagem de fé aos nossos adeptos porque já ela demonstrou que pode ganhar às grandes equipas as vezes que forem necessárias."