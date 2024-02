Alejandro Domínguez critica arbitragem: «Começaram os cartões azuis e o jogo acabou aí...»

Alejandro Domínguez deixou duras críticas à arbitragem após a derrota () no dérbi frente ao Benfica. O técnico argentino lamentou os quatro cartões azuis mostrados aos seus jogadores na 1ª parte. Os leões perdiam por 5-0 ao intervalo."Foi um Sporting muito diferente do último jogo, até que começaram os cartões azuis e o jogo acabou aí. A segunda parte é uma anedota, com o Benfica bem a gerir e nós a tentarmos não perder a compostura. Não há muito mais a dizer, é difícil fazer uma análise técnica quando as bolas paradas definem o jogo", disse o técnico.O treinador dos leões fez ainda a comparação com a derrota sofrida na quinta-feira para a Liga dos Campeões. "Os cartões azuis sentenciaram o jogo. Terei de ver cada lance. Na quinta-feira tivemos uma arbitragem europeia, que foi muito diferente da que vimos hoje. Contactos, choques e bloqueios houve muito dos dois lados, não apenas de um. Não digo mais nada, no ano passado castigaram-me."