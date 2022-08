Alejandro Domínguez deu o primeiro treino no Sporting: «O primeiro contacto foi fantástico»

Alejandro Domínguez orientou o primeiro treino do Sporting 2022/23 no Pavilhão João Rocha. O treinador espanhol que assume o banco dos leões e que já passou pelo rival Benfica adiantou as boas sensações na nova casa."Estou muito contente. Já tenho uma par de semanas a planificar a teoria, mas o que gostamos é de estar no rinque. E o primeiro contacto foi fantástico, conseguir libertar toda esta vontade que tinha de começar a trabalhar a prática, porque o que realmente gosto é de estar na pista", garantiu à Sporting TV.Domínguez explicou ainda de que forma levou a cabo as primeiras horas de trabalho na nova temporada. "Fizemos primeiro uma pequena reunião no balneário, onde falámos um pouco e apresentámos os membros do staff. E as sensações não podiam ter sido melhores. O grupo dos jogadores também falou um bocadinho e deu para perceber que é um grupo muito especial e muito unido. Gostei muito disso. Sabemos como vai ser a época, será dura, mas estamos descontraídos, estamos leves e estamos a relacionarmo-nos muito bem", frisou o técnico que rendeu Paulo Freitas no cargo.Os objetivos passam 'apenas' por ganhar. "Ainda não falámos do sorteio nem do calendário com o grupo. Claro que entre equipa técnica já e será um desafio enorme. Recebemos o FC Porto na primeira jornada e deslocamo-nos à Luz na segunda jornada. Mas o grupo está focado é no trabalho que tem de começar a desempenhar e quando começar a competição só vamos pensar em vencer os nossos jogos. Os objetivos têm de ser estes", garantiu Domínguez.