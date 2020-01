Alejandro Domínguez: «É sinal que estamos no bom caminho»

Alejandro Domínguez mostrou-se satisfeito após a vitória no dérbi frente ao Sporting, que dá a liderança isolada ao Benfica no campeonato.





"No hóquei atual, a eficácia na bola parada é uma parte muito importante do jogo. Sem dúvida que hoje foi importante para nós. O Sporting surpreendeu-me, esperava-os com uma defesa mais baixa, mas apresentou defesa muito alta e atacando muito bem", começou por comentar o treinador das águias, em conferência de imprensa."A primeira parte foi repartida, não nos deixaram atacar como queríamos. Na segunda parte, conseguimos fazer o que queríamos, que era jogar com muito mais perigo. Baixámos um pouco a defesa e resultou bem. Não sei se dominámos o jogo completamente, mas fomos melhores na segunda parte", prosseguiu o treinador, antes de desvalorizar a chegada à liderança isolada."É uma liderança virtual. Não acabámos ainda a primeira volta, mas é um sinal que estamos no bom caminho. Temos uma personalidade bastante definida e um carácter extraordinário, através do sacrifício defensivo", sublinhou.