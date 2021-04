Alejandro Dominguez: «Equipa cumpriu com excelência o plano de jogo previsto»

Alejandro Dominguez mostrou-se muito satisfeito com o triunfo (7-2) dos seus jogadores frente ao Liceo da Coruña, em jogo do Grupo C da Liga Europeia do hóquei em patins.





"A equipa cumpriu com excelência o plano de jogo previsto, baseado numa defesa quase perfeita. O Liceo [da Corunha] não permite erros defensivos e nesse aspeto estivemos impecáveis todo o jogo. Isso gerou muita segurança a atacar", começou por dizer o técnico das águias, em declarações no final da partida."Fomos mais pacientes, o [nosso] jogo precisava disso. Para nós era importante jogar de forma mais tática e levar o jogo para o nosso terreno. Saiu tudo bem, até nas bolas paradas, tínhamos planificado e na prática saiu tudo bem. Levamos um resultado que nos deixa muito felizes.""Hoje não fomos uma equipa a pressionar tanto como noutras ocasiões porque o rival não nos permitia e no nosso plano de jogo para hoje era diferente, ficamos avançados no campo, mas não com uma pressão intensa. Domingo [frente ao Barcelona] será diferente", terminou.