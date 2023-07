Alejandro Domínguez foi ver o Europeu: «Dia 1 de agosto já estou outra vez em Lisboa»

Alejandro Domínguez não passou despercebido no Ateneu Agrícola, onde esteve a assistir aos dois jogos das meias-finais. Natural de Buenos Aires e filho de emigrantes espanhóis, o técnico do Sporting tem um carinho especial por Espanha, país pelo qual venceu o Campeonato da Europa de 2018 enquanto selecionador. Por isso, ainda goza de uma popularidade elevada juntos dos adeptos do nosso país vizinho."Fui selecionador espanhol e tenho uma ligação a Espanha", explica ao técnico dos leões e antigo treinador do Benfica.Domínguez assistiu às vitórias de Portugal e Espanha ao lado do espanhol Quim Pauls, coordenador do hóquei do Sporting. Depois de uma época desapontante sem títulos, o técnico vai continuar nos leões e já tem data marcada para o regresso ao trabalho."Dia 1 de agosto já estou outra vez em Lisboa para começar a trabalhar na próxima época. Muito confiante e com muita determinação para que próximo ano finalize melhor. Esta época estivemos em todas as decisões, mas não conseguimos levantar nenhum troféu. Esperamos que isso mude", atirou.Sobre a final entre Portugal e Espanha, Domínguez não tem dúvidas. "Vais ser um clássico do hóquei mundial que se define por coisas muito pequenas. Apesar da pista e do calor, será um grande jogo."