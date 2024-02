Alejandro Domínguez: «O nosso hóquei de transição não existiu hoje»

Alejandro Domínguez considerou que o Sporting não esteve bem no capítulo das transições na derrota (1-3) frente ao Benfica para a Liga dos Campeões. Ainda assim, o técnico mostrou-se orgulhoso da equipa."Os primeiros minutos não foram bons, não conseguíamos sair a jogar. Depois, a equipa jogou bem e sinto que fizemos um bom jogo neste cenário contra este rival, que tem muitas ferramentas e que hoje as utilizou bem. Defensivamente, estou contente, a equipa controlou bem o adversário durante todo o jogo. O nosso hóquei de transição não existiu hoje, as duas equipas estavam muito encaixadas. Vamos tentar melhorar, mas não é fácil, porque eles são bons e fizeram um bom trabalho.""Levamos 17 jogos seguidos a vencer e a equipa tem um poder goleador. Se não somos a equipa em Portugal com mais golos, devemos estar perto. Não me preocupa não ter metido hoje golos sem ser em bola parada. Chegámos à baliza contrária menos vezes do que estamos acostumados, mas não foi por demérito nosso, foi mérito do Benfica. Sinto-me orgulhoso da equipa, tentámos de todas as maneiras, mas eles defenderam bem. Um golo não chega para ganhar aqui e em nenhum lado.""É muito difícil preparar um jogo contra o mesmo adversário e outra vez no seu reduto. O Benfica vinha de duas derrotas consecutivas, agora respiraram e sentem-se fortes. Nós perdemos depois de muito tempo. Temos sexta e sábado para trabalhar, e que domingo voltemos a ter um Sporting competitivo, como hoje, mas um pouco mais assertivo e melhor."