Alejandro Dominguez: «Sporting jogou muito bem e aproveitou os nossos erros defensivos»

Alejandro Dominguez, treinador do Benfica, lamentou a eliminação na Liga Europeia aos pés do Sporting , explicando que os leões souberam aproveitar os erros defensivos das águias."Estou triste, mas muito orgulhoso da equipa e com a recuperação. Fizemos frente a um grande rival, na sua casa e com este ambiente. Saio com um sabor muito amargo. É muito difícil perder assim. O rival era bom, jogou muito bem. Fomos verticais e diretos, não podíamos jogar de outra forma, mas reconheço que o adversário jogou muito bem e aproveitou os nossos erros defensivos. Em jogos destes, os erros pagam-se caro e foi isso que aconteceu", referiu."Este grupo é espetacular. Nunca tinha estado num clube como este, com adeptos que vivem de forma apaixonada todas as modalidades. Também me sinto triste por eles. Faltou-nos acerto e consistência defensiva. Não é necessário mudar coisas, temos de ganhar nos duelos individuais. Daqui a umas semanas voltamos a jogar com o Sporting, na meia-final da Taça de Portugal, e vamos entrar como sempre, com o intuito de vencer", acrescentou o treinador.