Alejandro Dominguez: «Vou tentar que esta vitória sirva de catalisador para o resto da época»

Alejandro Dominguez assumiu que o apoio dos sportinguistas que estiveram esta quarta-feira presentes nas bancadas do Pavilhão João Rocha foram fundamentais para o Sporting conseguir levar a melhor () no dérbi com o Benfica para a Liga dos Campeões de hóquei em patins."A energia que hoje existia no pavilhão João Rocha catapultou-nos nos momentos em que estávamos em baixo. Isso deu-nos uma energia extra. O modelo de jogo defensivo funcionou bem, mas eles também tiveram um nível de acerto muito grande e causaram-nos dano. O que fez a diferença no jogo não foi o plano, mas a personalidade e o espírito de equipa que tivemos. Sabíamos que se perdêssemos em casa a qualificação complicava-se muito para nós", começou por dizer o técnico dos leões, frisando que vai tentar usar o resultado positivo para motivar os jogadores para o que falta da época: "Como treinador vou tentar que esta vitória sirva de catalisador para o resto da época. A mensagem emocional de hoje é mais potente do que qualquer outra coisa e isso tem que nos levar para cima. Gostaria muito que este fosse o ano do Sporting. Estamos no bom caminho. Se conseguirmos que a equipa acredite e tenha crença iremos conseguir, mas não tenho uma bola de cristal".