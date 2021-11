Alessandro Verona e a falta sobre Jorge Silva: «Um colega assegurou-me que não era penálti»

Alessandro Verona, marcador de dois dos quatro golos italianos no empate (4-4) com Portugal na terceira jornada do Europeu de hóquei em patins, considerou o resultado "injusto" afirmando que um colega de seleção - que se encontrava mais perto do momento da falta sobre Jorge Silva na área transalpina - lhe "assegurou" que não era penálti no último golo português."Temos de estar contentes com a nossa prestação no jogo, que controlámos durante muito tempo. Tenho ainda de rever um lance no final, de que resultou o empate de Portugal, uma vez que um colega mais próximo do mesmo me assegurou que não era grande penalidade. A ser assim, [o empate] foi injusto para a Itália", atirou, em declarações no final da partida.Já Alessandro Bertolucci, selecionador de Itália, mostrou-se convicto de que a sua equipa ainda pode chegar ao título em Paredes. "Ainda há possibilidades de chegarmos à final, estamos aqui para ganhar e demonstrámos isso. O empate é um pouco ingrato para nós e acontece, na minha opinião, devido a erros táticos, que resultaram em golos, e técnicos, com decisões de arbitragem que nos penalizaram", reiterou.