Alvarinho regressa ao Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira o regresso do hóquista Alvarinho, depois de uma temporada ao serviço do OC Barcelos, por empréstimo dos leões.





O internacional português, de 24 anos, mostra-se feliz e garante estar preparado para o desafio que vai ter pela frente no conjunto de alvalade."É um orgulho, para qualquer jogador de qualquer modalidade chegar a um patamar como este. Estou ciente do trabalho que tenho pela frente para representar bem o emblema que tenho ao peito", disse ao site oficial do clube.Pelos minhotos, na época passada, Alvarinho fez 24 jogos e apontou 32 golos.