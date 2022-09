Anabela Freitas: «Os tomarenses gostam de hóquei em patins»

RECORD - Qual a importância de Tomar voltar a receber este ano a Elite Cup de hóquei em patins?

ANABELA FREITAS – Para Tomar significa muito e em vários planos. Desde logo no plano desportivo. É um privilégio podermos receber as melhores oito equipas masculinas e a estreia das equipas femininas a 10 e 11 de setembro. No plano económico é um evento importante para a economia local, bem como na divulgação de Tomar a nível nacional enquanto destino turístico e quem sabe para viver e trabalhar. Finalmente, é bastante importante divulgar a prática da modalidade aos mais novos.

+ Em ação estarão as melhores equipas portuguesas: FC Porto, Benfica, Sporting, OC Barcelos, Oliveirense, Valongo, HC Braga e Sp. Tomar. O espetáculo está garantido?

AF – Sem dúvida. São equipas que já nos habituaram a jogos emocionantes, disputados até ao último segundo e estou certa que esta edição da Elite Cup vai fazer jus ao palmarés das equipas e das organizações anteriores.

+ Para além da estreia do sistema de revisão de vídeo para ajudar os árbitros, esta edição tem como outra novidade a criação do torneio feminino. Aplaude esta medida?

AF – Aplaudo de pé, se me é permitido! Há um movimento mundial de equiparação, em várias modalidades, entre a prática masculina e a prática feminina e enquanto mulher sinto-me orgulhosa que na modalidade de hóquei em patins, o primeiro evento da Elite Cup feminina seja em Tomar.

+ Como antiga desportista (badminton), dá-lhe prazer reforçado ver a sua cidade estar envolvida na organização de grandes eventos desportivos?

AF – Sem dúvida. O desporto seja de lazer ou de competição ajuda a formar cidadãos. Os grandes eventos desportivos têm uma "atmosfera" muito especial. Quem assiste não pode ficar indiferente ao esforço e à superação dos atletas, às emoções que os mesmos nos transmitem, criando-se um ambiente de emoções, o que no fim é precisamente o que levamos da vida: emoções.

+ No futuro, a Câmara de Tomar pretende reforçar a aposta na organização de eventos desportivos? A Elite Cup em Tomar é para continuar?

AF – Sim. Em várias modalidades, desde o street basket, passando pelo atletismo e natação, não esquecendo obviamente o hóquei em patins. A continuação da Elite Cup em Tomar é desejável para a afirmação e consolidação da marca 'Tomar- A Capital do Hóquei'.

+ Tomar é uma região muito ligada ao hóquei em patins, devido à tradição e aos bons resultados do Sp. Tomar. Acredita que a população vai aderir em força a este evento?

AF – Não tenho qualquer dúvida. Os tomarenses gostam de hóquei em patins, gostam de ver bons jogos, gostam de receber bem, pelo que acredito que vão responder à chamada, mas utilizando uma gíria futebolística, prognósticos só no fim do jogo.Espero por todos, tomarenses e visitantes.



+ Qual o impacto económico para a cidade de Tomar com a organização da Elite Cup?



AF – Todo o dinheiro que é investido na organização da Elite Cup fica no concelho ou na região. Desde a hotelaria, à restauração, passando pelo comércio.



+ No ano passado vivíamos ainda com as restrições da pandemia. Poderá esta edição ser ainda melhor, tendo em conta o fim das restrições?



AF – Se na edição do ano passado, em que estávamos ainda a contas com a pandemia, o retorno foi muito significativo para Tomar, este ano, quer com as novidades da atual edição quer com o facto de já não estarmos com restrições, estou em crer que o retorno será significativamente muito superior ao ano passado.