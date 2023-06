Ângelo Girão: «Continuem a aplaudir e a ficar felizes com isto...»

Ângelo Girão não escondeu a revolta após a derrota ( 4-2 ) do Sporting com o Benfica, na Luz, no jogo 3 da final do playoff de hóquei em patins. Numa partida muito contestada pelos leões - Miguel Afonso, responsável das modalidades, falou em pressões benfiquistas sobre os árbitros ao intervalo -, o guarda-redes também manifestou o seu descontentamento, falando em nojo, à semelhança do dirigente."Tenho n*** disto!! Continuem a aplaudir e a ficar felizes com isto que só perdemos todos nós que andamos por aqui", criticou o internacional português através de uma storie no Instagram. Storie essa que acabaria por apagar depois, substituindo por uma imagem com fundo totalmente preto, sem nada escrito.