Ângelo Girão: «Jogamos uns contra os outros durante o ano mas somos amigos e isso nota-se»

Ângelo Girão, guarda-redes da Seleção Nacional de hóquei em patins, mostrou-se orgulhoso da conquista do título mundial da modalidade, conseguida este domingo em Barcelona diante da Argentina. O guardião português sublinhou a união do grupo.





"Somos uma verdadeira equipa. As pessoas não nos conhecem. Apesar de jogarmos uns contra os outros durante o ano, somos amigos e isso nota-se cá dentro. Fizemos do cansaço força. Eles correram imenso, meteram-se à frente de todas as bolas e as que sobraram tentei parar. Fomos melhores, merecíamos ter ganho em jogo corrido mas conseguimos ganhar e foi o mais importante", referiu à RTP.