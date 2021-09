Ângelo Girão reage ao comunicado do Valongo: «Palhaços sem um pingo de vergonha na cara»

Ângelo Girão deixou duras críticas ao Valongo. O clube nortenho emitiu esta sexta-feira um comunicado a desmentir o excesso de público no polémico Valongo-Sporting de quarta-feira e a denunciar "comportamentos e provocações (...) praticados por alguns elementos do S.C.P., mas que devem à A.D. Valongo, muito do que, em parte, são hoje no Hóquei Patins". O jogo de quarta-feira ficou marcado por agressões entre adeptos, que envolveram até cães.





Nas stories do instagram, o guardião partilhou a notícia decom a seguinte mensagem. "Cambada de palhaços, mentirosos e sem um pingo de vergonha na cara", escreveu o guarda-redes.Da mesma forma reagiu João Souto. "Depois de termos feito de um clube "amador" campeão nacional, finalmente temnos, por parte da atual direção, o devido e magnífico reconhecimento, Ângelo Girão".Recorde-se que Ângelo Girão e João Souto, assim como Henrique Magalhães, fizeram parte da equipa do Valongo que se sagrou campeã nacional em 2014. No final dessa temporada, o guarda-redes mudou-se para os leões.