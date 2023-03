Ângelo Girão suspenso por 5 jogos após ir ao balneário do Benfica agredir Lucas Ordoñez

Documentos Leia o acórdão

Ângelo Girão foi suspenso por cinco jogos pelo Conselho de de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, na sequência de incidentes ocorridos no dérbi de 30 de janeiro, diante do Benfica. Em causa, segundo o documento do CD da FPP, estão as ações do guarda-redes antes do encontro, com uma invasão ao balneário encarnado e agressão ao jogador argentino Lucas Ordoñez.

De acordo com o que é descrito, Girão deslocou-se ao balneário dos encarnados ainda antes das duas equipas saírem para o aquecimento e "ali chegado, e enquanto os restantes colegas de equipa se encontravam em aquecimento", "agrediu Lucas Ordónñez na zona do pescoço e dos antebraços por intermédio do stick de que se fazia acompanhar" no momento em que este colocava as lentes de contacto. Ao mesmo tempo, segundo o descrito, o guardião dos leões proferiu as expressões "filho da p...", "isto não é a Argentina" e "dei-te duas, ainda falta uma".

A situação ficou "sanada com a intervenção dos polícias e dos assistentes de recinto desportivo que se encontravam naquele local".No documento, o CD da FPP partilha a defesa do jogador do Sporting, nomeadamente em relação às frases proferidas, nomeadamente a referência a "isto não é a Argentina". "O atleta, nesta fase, referiu que a equipa portuguesa sofreu um conjunto de agressões por parte dos atletas argentinos, no último campeonato do mundo, estando a ser equacionada a apresentação de queixa junto das entidades competentes".Ângelo Girão invocou, numa tentativa de atenuar a pena, o facto de ter recebido, em 2017, a graduação da Ordem de Mérito, após a conquista do Europeu de 2016 e, em 2019, a graduação da Ordem de Infante D. Henrique, depois da conquista do Mundial. O Conselho de Justiça da Federação de Patinagem de Portugal não deu razão ao guarda-redes do Sporting, por considerar que os reconhecimentos feitos pelo Estado estão mais próximo de "configurar uma agravante do que propriamente uma atenuante".O CD da FPP considera que as graduações e o facto de Ângelo Girão Girão ser capitão de equipa devem exigir ao guarda-redes um "comportamento ético e desportivo acima do homem médio".O guardião do Sporting vai falhar os jogos frente ao Sp. Tomar, OC Barcelos (meias-final da Taça de Portugal), Murches, Parede e o primeiro jogo do playoff.Lembre-se que, comoadiantou em tempo oportuno, o Benfica avançou com uma queixa-crime contra o guarda-redes do Sporting , precisamente por conta dos factos agora relatados.