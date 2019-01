Angola acolhe Campeonato Africano de hóquei em patins em março

Angola vai acolher, em Luanda, o Campeonato Africano das Nações em hóquei em patins, entre 8 e 10 de março de 2019, depois de Moçambique ter falhado a organização em 2018, por razões logísticas, indicou esta quinta-feira fonte oficial.Segundo o vice-presidente da Federação Angolana de Hóquei em Patins, Pedro Azevedo, a prova decorrerá no Pavilhão Multiusos do Kilamba e está orçada em 30 milhões de kwanzas (85.564 euros ao câmbio de hoje).A preparação da seleção angolana, liderada pelo técnico português Fernando Fallé, começa em fevereiro e não inclui qualquer estágio no exterior do país.A fase final do campeonato, que estava, inicialmente, marcada de 9 a 11 de novembro de 2018, em Maputo, e foi cancelada por falta de condições logísticas, conta com quatro seleções - Angola, Moçambique, África do Sul e Egito - e apura o representante africano para o Campeonato do Mundo, a realizar em Espanha, em junho.Na última edição do Campeonato do Mundo, disputado em 2017, na China, a seleção angolana ficou na quinta posição.