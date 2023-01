APCVD vai abrir processo do caso Nicolía

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai abrir um processo para investigar as denúncias feitas esta quinta-feira pelo hoquista do Benfica, Carlos Nicolía, que revelou ter-lhe chamado "assassino" durante o jogo com o FC Porto, no Dragão Arena.apurou que a APCVD vai solicitar o relatório do delegado ao jogo, bem como o das forças de segurança destacadas para o referido pavilhão.Em caso de infração, "a punição será para o autor (ou autores) dos insultos", sendo que o "FC Porto corre risco de punição se ficar provado que tem responsabilidade, seja por promoção daquelas atitudes ou por não ter feito nada para as impedir".