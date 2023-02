Árbitro de hóquei que ameaçou juiz do Sp. Braga-Benfica reage: «Peço desculpa aos meus colegas»

A Federação Portuguesa de Patinagem suspendeu o árbitro de hóquei em patins Nuno Catanho depois de este ter comentado nas redes sociais o Sp. Braga-Benfica, incitando a uma agressão à equipa de arbitragem da partida da Taça de Portugal, em futebol. "Pago mil euros em dinheiro ao indivíduo que me mostrar um vídeo partindo os dentes e nariz do vídeo-árbitro do Sp. Braga-Benfica desta noite! Tiago Martins, outros mil euros", referiu.O juiz agora castigado usou novamente a conta pessoal de Facebook mas para abordar o tema, assumindo que não pensava que a sua situação viesse a ser tão comentada."O que publicas na internet fica na internet. Lição aprendida! Longe de mim imaginar, ao sentar-me para assistir ao Sp. Braga vs Benfica de ontem, que hoje estaria presente em todos os principais canais e jornais nacionais. E associado à violência!! Tudo por causa de uma brincadeira com um post privado direcionado a um grupo de amigos e que termina com um emoji de grande riso. Estes dois factos (post privado e o emoji) são facilmente comprováveis no print que por aí circula. Apesar de a intenção ser um post privado, virou post nacional. Entre os grupos de amigos, nas conversas futebolísticas tudo gira maioritariamente em torno de três aspetos: vanglorização, provocação e reclamações de arbitragem. Sendo eu conhecido fervoroso adepto do Benfiica, descontente com algumas decisões, criei essa brincadeira, que reconheço de mau gosto. Assim peço desculpa aos meus colegas Tiago Martins e Miguel Melo", começou por dizer Catanho, pedindo, depois, a revelação do áudio por parte do VAR no futebol."Não foi, de todo, a minha intenção incentivar à violência. Aliás, em toda a minha vida so estive envolvido em duas situações de violência e ainda para mais ambas ao serviço da arbitragem! Sei o quanto custa! Que desta situação triste, se obtenha alguma coisa de positivo! Por que não a revelação do áudio do VAR?? Por que não há flash interviews e entrevistas pos jogo aos árbitros!?? Todos os agentes do jogo são entrevistados com a exceção da arbitragem! Através da comunicação em tempo real (VAR) e da comunicação nas entrevistas pós-jogo humanizaríamos os árbitros e afastaríamos as teorias da conspiração! Fica a sugestão! Afinal somos todos humanos", esclareceu ainda.