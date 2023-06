Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Árbitro que viu o dérbi de hóquei na Luz: «Toda a gente sabe que sou do Benfica» Miguel Guilherme foi 'apanhado' nas bancadas com adeptos encarnados a ver o jogo 3 da final do playoff de hóquei