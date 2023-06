Árbitro viu Benfica-Sporting na Luz junto a adeptos encarnados

Um árbitro no ativo foi 'apanhado' por algumas objetivas na bancada do Pavilhão da Luz a assistir ao Benfica-Sporting, jogo 3 da final do playoff do Nacional de hóquei em patins, junto a adeptos afetos aos encarnados. Trata-se de Miguel Guilherme. O juiz tem 42 anos e está na arbitragem há 26. Na época passada, por exemplo, apitou o jogo 4 da final entre Benfica e FC Porto, tendo então expulsado Carlos Nicolía, e esta temporada esteve num duelo das meias-finais entre Sporting e OC Barcelos, onde Ângelo Girão foi expulso.Recorde-se que o encontro de ontem ficou marcado por críticas dos leões, que pela voz de Miguel Afonso apontaram o dedo a alegadas pressões dos dirigentes das águias aos árbitros no intervalo do jogo. O Benfica reagiu, repudiando "veementemente" as palavras do responsável das modalidades do rival.