O benfiquista Carlos Nicolía também celebrou a conquista do Mundial por parte da sua Argentina e publicou uma imagem a rigor ao lado de... José Mourinho, treinador português da Roma que se encontra a estagiar no Algarve.O hoquista do Benfica também esteve com Tiago Pinto, atual diretor desportivo dos romanos e um dos antigos responsáveis pelas modalidades das águias."Ser campeão do Mundo e estar com o Special One! O que mais posso pedir?", escreveu Carlos Nicolía no Instagram.