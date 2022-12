Depois de já terem celebrado o título este ano no Mundial de hóquei em patins em San Juan, o benfiquista Pablo Alvarez e o sportinguista Gonzalo Romero festejaram agora o título mundial como adeptos no futebol. E rivais dentro de campo, unidos no... sofrimento."O que sofremos irmão! Esta já é nossa! Vamos Argentina!", escreveu o benfiquista no Instagram, com o sportinguista igualmente a vibrar: "Nunca sofri tanto!""Que tremenda felicidade! 2022 é um ano para assinalar, cumprir o sonho de ser campeão mundial de hóquei em patins e agora, depois de tantos anos, ver a Argentina ser campeão do Mundo ao lado da minha família. Sem palavras!", exultou Pablo Alvarez no Instagram."Que ano meu deus! Impossível de explicar o que estou a sentir. Que lindo é ser argentino! Obrigado à seleção por esta alegria. Obrigado a deus por fazer-me argentino", escreveu Gonzalo Romero na mesma rede social.