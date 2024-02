E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona é o adversário do FC Porto na final da Taça Intercontinental, que se decide esta madrugada (a partir das 00h00), em San Juan, na Aregntina.A equipa espanhola chega à final depois de bater os argentinos do UVT por 8-4, com o internacional português, João Rodrigues, a marcar por três vezes.Os dragões, recorde-se, haviam batido também uma equipa argentina, o Lomas de Rivadavia por 10-2.