Bassano reforça-se em Famalicão: Joca Guimarães ruma a Itália

Joca Guimarães, jogador do Famalicense, é reforço dos italianos do Bassano para a próxima temporada, apurou. O avançado natural de Barcelos vai ser treinado pelo português Miguel Viterbo, técnico do atual 7º classificado do campeonato transalpino.Joca fez a formação no OC Barcelos, clube pelo qual se estreou enquanto sénior. Na temporada 2019/20 rumou ao HC Braga, mas acabaria por regressar ao OC Barcelos na época seguinte.À procura de mais espaço, ingressou na presente temporada no Famalicense, sendo uma das principais figuras da equipa minhota com 19 golos em 21 jogos.