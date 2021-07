Benfica anuncia saídas de Miguel Vieira e Danilo Rampulla

O Benfica anunciou esta quarta-feira as saídas de Miguel Vieira e Danilo Rampulla da equipa de hóquei em patins. O hoquista português, também conhecido como Vieirinha, representou o clube durante quatro temporadas. Já Rampulla chegou na época transata.





"Neste momento de um novo rumo para as suas carreiras desportivas, o Sport Lisboa e Benfica agradece o contributo e o profissionalismo dos dois atletas ao serviço da equipa de hóquei em patins, desejando-lhe as maiores felicidades para o futuro", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube.Os dois hoquistas conquistaram ao serviço do Benfica a primeira edição da Taça 1947 em dezembro de 2020.