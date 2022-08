Benfica arranca a pré-época e Diogo Rafael aponta a "ganhar": «Estamos preparados e queremos melhorar»

O Benfica arrancou esta segunda-feira a pré-temporada com vista à nova temporada. O emblema da Luz falhou os principais objetivos em 2021/22 e para a nova época, Diogo Rafael pediu o apoio dos adeptos."Os adeptos sabem que esta equipa não vai baixar os braços, vai lutar até ao último segundo. Compete-nos trabalhar para os adeptos voltarem aos pavilhões, seja com boas exibições, seja com vitórias, para criarem o ambiente que criaram no final da época passada. Esperemos que o criem nesta época também e que nós consigamos retribuir com vitórias", garantiu o capitão das águias à BTV.Diogo Rafael já pensa no primeiro troféu da temporada que ocorrerá entre 2 e 4 de setembro. "As expectativas são as mesmas. Estamos no clube que estamos, todos sabemos da exigência que temos de ter. As expectativas são altas, são poucas as mexidas no plantel, em que temos só acrescentos. Manter o núcleo duro e acrescentar com estas contratações é fundamental. Estamos preparados e queremos melhorar. No Benfica exige-se ganhar. Na época passada acabámos perto do objetivo principal e conseguimos ganhar a Golden Cup. Neste ano desportivo temos mais títulos para conquistar e compete-nos começar da melhor maneira", reiterou o internacional português, de 32 anos, que não conheceu outro clube a nível sénior na carreira.