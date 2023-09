Benfica arranca hoje o processo de renovação de Roberto Di Benedetto

O Benfica vai iniciar hoje o processo de renovação de Roberto Di Benedetto, apurou. Melhor marcador da Elite Cup com cinco golos e peça essencial no título de campeão nacional, os encarnados querem segurar o polivalente francês que tem contrato até 2025.Tal como já deu conta o nosso jornal, FC Porto e Barcelona já mostraram interesse no jogador de 26 anos para quando o vínculo expirar. Os dragões querem juntar Roberto ao irmão Carlo, enquanto os catalães são um namoro antigo. Em 2022, o Barça perdeu a corrida à contratação do craque quando este representava o Liceo.Tal como já deu conta o nosso jornal, foide Roberto Di Benedetto, após os três golos pela França no Europeu de 2021 frente a Portugal. Depois da final da Elite Cup frente ao Sporting, em Tomar, o jogador esteve à conversa com, confirmando a importância do presidente do Benfica na hora de rumar à Luz."Não posso dizer que era o clube que sonhava desde pequeno. A minha é natural da Corunha então queria passar pelo Liceo. Ma decidi no primeiro momento vir para o Benfica, o presidente estava com vontade de eu vir para o clube. Foi muito importante para mim ter sido contactado pelo presidente do Benfica, estava com muita vontade que eu viesse. Até ao dia de hoje estou muito feliz por ter vindo", disse Roberto.