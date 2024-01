Benfica avança na Taça de Portugal com goleada

O Benfica goleou por 10-1 esta tarde o Entroncamento nos 16 avos de final da Taça de Portugal. As águias marcaram primeiro, mas viram o adversário da Segunda Divisão empatar pouco depois. A partir daí, não mais permitiram qualquer reação do Entrocamento, aumentando gradualmente a vantagem, que se cifrou no final em nove golos.Gonçalo Pinto marcou cinco golos, Lucas Ordonez três golos e Diogo Rafael dois, enquanto o tento de honra do Entroncamento pertenceu a Francisco Ferreira.