Benfica bate HC Braga para o campeonato com Rui Costa nas bancadas

O Benfica regressou esta quarta-feira às vitórias no campeonato nacional, depois de ceder no reduto do Valongo. Na Luz e em jogo em acerto da 14.ª jornada, os campeões nacionais derrotaram o HC Braga por 5-2, com o presidente Rui Costa nas bancadas.O triunfo das águias só foi consolidado na segunda parte, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 1-0, com golo de Pol Manrubia, que bisaria já na segunda parte. O Benfica chegaria ainda aos cinco golos por Pablo Àlvarez, Lucas Ordoñez e Zé Miranda, sendo que os dois tentos da equipa de Tó Neves foram apontados por Antonio Trabullo (4-1) e Miguel Henriques (5-2).O Benfica continua em quarto do campeonato, agora a oito pontos dos lideres, Oliveirense e Sporting, e a quatro do FC Porto, que será o seu próximo adversário. O Clássico da 16.ª jornada será no Dragão Arena, no próximo sábado.