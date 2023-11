Benfica bate Sp. Tomar em jogo polémico

O Benfica venceu (6-3) o Sp. Tomar num jogo ‘quentinho’ e de arbitragem polémica que terminou com um saldo de nove bolas paradas (cinco para os visitantes, quatro para os encarnados) e sete cartões azuis (cinco para o Sp. Tomar). As águias quebram assim o ciclo imbatível dos tomarenses e partilham a liderança com o Sporting.

Após um início de jogo equilibrado, Nicolía assumiu o protagonismo da marca de livre direto ao bisar. Depois, veio o lance mais polémico do encontro. De penálti, Filipe Almeida festejou o 2-1, após a bola bater na trave e passar ligeiramente a linha de golo, como comprovam as imagens televisivas. Assim não entendeu Carlos Correia que anulou o golo. Segundos depois, Diogo Rafael aumentou para 3-0 e o encontro ficou sentenciado. "O jogo fica marcado pelo 2-1 que fica transformado num 3-0. É uma pena isto ser assim. Quem está em casa não percebe nada do jogo", queixou-se Nuno Lopes, técnico do Sp. Tomar. Gonçalo Pinto aumentou para 4-1, com Guilherme Silva a reduzir antes do intervalo. Na 2ª parte, o Benfica geriu a vantagem, com Nicolía a chegar ao hat-trick. "É uma vitória importante frente a uma equipa competitiva e com qualidade", analisou Nuno Resende.

Já o FC Porto goleou (10-0) o Carvalhos, enquanto o Sporting regressou às vitórias ao bater em casa o Turquel por 6-1.