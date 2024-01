Benfica começou mal mas acabou a vencer na Champions

O Benfica bateu esta noite na Luz os espanhóis do Reus por 4-2, em jogo da terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Um triunfo por dois golos de diferença, mas que obrigou as águias a correram atrás do resultado, depois de se virem em desvantagem (0-1) durante os primeiros dez minutos de jogo.Ainda antes do intervalo, Pablo Alvarez repôs a igualdade, para depois o Benfica ir à procura da vitória, com golos de Lucas Ordonez, Gonçalo Pinto e Carlos Nicolía, este a fazer o 4-2 final, depois do Reus ter reduzido para 3-2.O Benfica comanda o grupo com seis pontos, sendo que o Sporting é segundo com quatro, que esta noite empatou no João Rocha.Águias e leões têm um jogo menos, que cumprirão no dia 17 de janeiro, no dérbi a ter lugar no Pavilhão João Rocha.