Benfica contrata duas jogadoras para a equipa de hóquei em patins

A guarda-redes Margarida Brandão e a avançada Sofia Contreiras vão reforçar a equipa de hóquei em patins do Benfica, heptacampeã portuguesa, anunciou esta segunda-feira o clube lisboeta, no site oficial.Margarida Brandão, de 28 anos, alinhava no Clube Atlético de Campo Ourique (CACO), enquanto a jovem Sofia Contreiras, de 18 anos, representava o Stuart HC Massamá.Em declarações ao site do clube, que não especifica a duração dos contratos, as duas jogadoras, que vão estar às ordens do técnico Paulo Almeida, manifestaram-se satisfeitas e orgulhosas com o novo desafio."É sempre um orgulho. Este clube é o do meu coração desde que nasci. Sempre tive uma grande relação com o Benfica, acho-o o maior. É uma sensação de grande felicidade por me terem escolhido para ajudar a atingir os objetivos", disse Sofia Contreiras.Margarida Brandão admitiu que "jogar no Benfica é diferente e traz responsabilidades acrescidas", considerando que "ter vários anos de prática da modalidade pode ser uma mais valia".