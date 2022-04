Benfica derrrota Barcelona na Golden Cup

O Benfica derrotou esta noite o Barcelona por 3-2 nos penáltis, depois de o jogo ter terminado a 4-4 no tempo regulamentar e depois no prolongamento, nos quartos-de-final da Golden Cup, que decorre na Corunha, apurando-se desse modo para as meias-finais, onde este sábado vai defrontar a equipa anfitriã, o Liceo.As águias estiveram sempre na frente do marcador, chegando à vantagem de 4-1, mas com o ex-benfiquista João Rodrigues e o ex-portista Hélder Nunes no acerto - este último fez o golo do 4-4 a 33 segundos do final -, os catalães levaram a decisão para prolongamento, onde o marcador não se alterou, sendo os penáltis a decidir.Esta sexta-feira, disputam-se os outros dois jogos dos quartos-de-final, só com equipas portuguesas: o primeiro entre Oliveirense-OC Barcelos, o outro, o Clássico, entre o FC Porto-Sporting. Portugal tem assim garantida uma formação na final de domingo.