Benfica e Sporting de ataque

Benfica e Sporting regressam hoje à Liga dos Campeões, desafiando as equipas espanholas do Reus e Calafell, respetivamente, na 3ª jornada do Grupo B. As águias, em igualdade pontual com os leões, vão tentar defender, na Luz, a liderança, mas os verde e brancos também, de certo, vão tentar marcar golos na receção ao Calafell."A equipa está bem, com uma grande dinâmica, mas a confiança também pode ser má. Temos de entrar na pista com tudo o que temos para disputar um jogo europeu que será complexo", Alejandro Domínguez, treinador do Sporting. No Grupo C, o FC Porto, campeão em título, visita os espanhóis do Lleida.