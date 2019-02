Golo invalidado à Oliveirense diante do Benfica gera enorme polémica

O Benfica empatou com a Oliveirense (3-3) num final recheado de polémica. A 40 segundos do fim, e com o jogo empatado a três, a Oliveirense dispôs de um penálti. A bola batida pelo espanhol Marc Torra passa a linha de golo, mas João Duarte e Luis Peixoto assim não entenderam, não validando o golo.No Pavilhão da Luz, entraram melhor os encarnados com Valter Neves a fazer o primeiro logo aos três minutos. Marc Torra, antigo jogador do Benfica, fez o empate dois minutos depois. Na recarga a uma remate de Ordoñez, Jordi Adroher fez o 2-1 com Lucas Ordoñez a fazer o terceiro aos 16'.Na segunda parte, assistiu-se à reação da Oliveirense. De penálti, Marc Torra reduziu aos 31' e completou o hat-trick aos 38'.Com este empate, a Oliveirense (39 pontos) desceu à segunda posição por troca com o FC Porto que venceu em Paço de Arcos. O Benfica segue na quarta posição com 32 pontos.