O Benfica empatou este sábado na deslocação ao terreno do Sp. Tomar, 1-1, em jogo da 15.º jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.Aos 6 minutos, Valter Neves, com uma forte stickada de longe, fez o 0-1, com a equipa da casa a empatar a partida ainda na 1.ª parte, aos 24’, com Hernâni Diniz a finalizar da melhor forma uma jogada coletiva do Sp. Tomar.Com este resultado, o Benfica soma agora 31 pontos, ao passo que o Sp. Tomar, na cauda da tabela classificativa, tem 11 pontos.