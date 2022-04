Benfica formaliza protesto relativo ao jogo com o FC Porto na final da Taça de Portugal

O Benfica informa esta quarta-feira, em comunicado, que formalizou junto do Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal o protesto relativo à final da Taça de Portugal de hóquei em patins, um jogo que os encarnados perderam com o FC Porto, por 5-1, em Paredes."O Sport Lisboa e Benfica informa que foi formalizado, dentro dos prazos previstos, junto do Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, o protesto referente ao jogo da final da Taça de Portugal de hóquei em patins, realizado no passado dia 9 de abril, em Paredes.Os argumentos apresentados pelo SL Benfica, suportados pelas imagens da transmissão televisiva da partida frente ao FC Porto, comprovam ter existido um erro de direito gravíssimo no primeiro golo. Um erro que não pode ser tolerado e que justifica a repetição do jogo.O Sport Lisboa e Benfica, que há mais de 100 anos compete apaixonada e ininterruptamente na modalidade, aguarda por uma decisão célere do processo, convicto da total razão que lhe assiste, em defesa intransigente da verdade desportiva, da credibilidade do hóquei em patins em Portugal e do respeito pelos adeptos."