Benfica goleado no reduto do Sporting de Tomar

O Benfica foi esta tarde surpreendido pelo Sporting de Tomar, que impôs aos encarnados a quarta derrota no campeonato nacional.





A equipa treinada por Nuno Lopes venceu por 5-2, em jogo da 18.ª jornada, abrindo o marcador aos nove minutos de jogo por intermédio de Filipe Almeida, resultado com que chegaria o intervalo. No reatar da partida, o Sp. Tomar aumentou a vantagem para 2-0 com golo de Ivo Silva. O Benfica ainda reduziu para 1-2 através de Lucas Ordoñez, mas a equipa da casa estava endiabrada e fez ainda mais três golos por Alexandre Marques, Hernani Diniz e Anderson Silva. Valter Neves, a dois segundos do fim, colocaria o marcador final em 5-2.O Benfica mantém para já o quatro lugar, com 32 pontos, mas fica mais longe dos primeiros. Já o Sp. Tomar apanha a Oliveirense no quinto lugar, ambas com 30 pontos, mas a equipa de Oliveira de Azeméis têm jogos em atraso.