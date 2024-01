Benfica goleia Famalicense no regresso do campeonato

O Benfica goleou esta tarde na Luz o Famalicense por 10-1, em jogo da 13.ª jornada do campeonato nacional, que regressou após a pausa de Natal e Ano Novo.As águias chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, dilatando o marcador nos segundos 25 minutos. Pablo Álvarez, com três golos, Roberto Di Benedetto e Diogo Rafael, com dois golos cada, José Miranda, Lucas Ordonez e Gonçalo Pinto, com um cada, marcaram pelo Benfica, enquanto o golo de honra da equipa minhota foi de Hugo Costa.O Benfica soma agora 29 pontos - lidera o Sporting com 34 pontos - e está no terceiro lugar ainda à condição, uma vez que a jornada só daqui a umas horas tem todos os encontros finalizados. O Famalicense é 10.º classificado.