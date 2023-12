Benfica goleia Sesimbra e avança na Taça de Portugal

O Benfica apurou-se para os 16 avos de final da Taça de Portugal, depois de golear esta tarde fora o Sesimbra, histórico emblema da modalidade que disputa agora o campeonato nacional da terceira divisão, por 12-3.Os campeões nacionais confirmaram o favoritismo, construindo o resultado sobretudo na primeira parte, que finalizaram a vencer por 7-1, destacando-se os cinco golos de Pablo Alvarez, que vai ganhando ritmo depois de uma longa paragem devido a lesão.Na segunda parte, o Benfica dilatou o resultado e dando a oportunidade a jogadores de segundo plano, como a estreia de Viti (dois golos), que no defeso do mercado trocou o Valongo pela Luz, tendo também interessado ao Sporting.Este domingo entram em ação na Taça de Portugal Sporting e FC Porto. Os leões, finalistas vencidos na época passada - derrota diante do Sp. Tomar - viaja até à Mealhada, equipa da terceira divisão, enquanto os dragões jogam no reduto do Vilafranquense, do segundo escalão. Já o detentor do troféu joga na Madeira diante do Estreito, equipa que não atua nos campeonatos nacionais.