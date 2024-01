Benfica implacável em Reus

O Benfica foi implacável esta quinta-feira na visita ao reduto do Reus, ao vencer (6-3) a turma espanhola na 4.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Marc Julia abriu o ativo para o Reus, Roberto di Benedetto empatou, mas ainda antes do intervalo as águias sofreram mais dois golos, por Sergi Aragonez e Marc Soler.Mas regressado dos balneários, o Benfica impôs a sua lei, ao empatar com um bis de Lucas Ordonez (3-3), para depois marcar por Pablo Alvarez e mais dois golos de Roberto di Benedetto.