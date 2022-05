O Benfica cumpriu esta quarta-feira a sua missão na receção ao Valongo, eliminando a equipa nortenha com uma vitória, por 5-1, no terceiro jogo dos quartos-de-final do playoff do Campeonato.As equipas estavam empatadas (1-1), mas no jogo da 'negra', na Luz, as águias não deram quaisquer hipóteses ao adversário, construindo um resultado confortável, ainda na primeira parte (4-0), com golos de Edu Lamas, Carlos Nicolía, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto.Na segunda parte, o Valongo reagiu, com Facundo Bridge a reduzir (1-4), mas a superioridade dos encarnados manteve-se até ao final do encontro, com Carlos Nicolía a bisar.As águias vão encontrar o Sporting nas meias-finais, pois os leões eliminaram (2-0) o HC Braga.