Benfica perde em casa frente a um grande OC Barcelos

Já se sabe que o OC Barcelos tem equipa para entrar nas contas do título, mas vencer o Benfica na Luz tem sempre contornos de surpresa. Depois de golearam o FC Porto em casa por 7-3, os minhotos foram à casa do líder do campeonato vencer por 5-2.A 1ª parte foi de redenção para dois jogadores que não foram felizes na passagem pelo Benfica: Vieirinha e Rampulla. O primeiro marcou aos 10', após grande assistência de Alvarinho. O argentino fez o 2-0 três minutos, a finalizar um rápido contra-ataque.O Benfica reagiu através de Gonçalo Pinto, mas Vieirinha viria a fazer o 3-1 com que se chegou ao intervalo, uma vantagem também justificada pela grande exibição de Conti Acevedo na baliza do OC Barcelos.Na início 2ª parte, o presidente Rui Costa viu da bancada o 4-1 apontado por Alvarinho, perante o silêncio dos adeptos que quase encheram o Pavilhão Fidelidade. Carlos Nicolía reduziu, os ânimos aqueceram, mas a tarde era do OC Barcelos. A três minutos do fim, Danilo Rampulla, sobrinho do mítico Panchito Velásquez, mostrou que tens genes de craque: pegou na bola la atrás e só parou para assistir Centeno para o 5-2.O OC Barcelos segue no 3º lugar com 47 pontos, agora com menos quatro do que o líder Benfica.