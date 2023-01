Benfica renova com Pablo Álvarez a pensar no regresso de João Rodrigues

O Benfica renovou com o argentino Pablo Álvarez até 2024, apurou. O avançado de 36 anos cumpre a segunda época na Luz e tem estado em destaque com 23 golos em 15 jogos até ao momento.No verão de 2024, Álvarez poderá deixar a Luz, abrindo vaga para um desejado regresso por parte dos responsáveis do Benfica. O nosso jornal sabe que os encarnados vão tentar a contratação de João Rodrigues em 2024, altura em que o avançado termina contrato com o Barcelona. O jogador de 32 anos esteve nove épocas ao serviço das águias entre 2009 e 2018, antes de se mudar para a Catalunha.De saída do Benfica está Edu Lamas. O defesa espanhol não vai renovar e está a caminho do Liceo, atual campeão espanhol.