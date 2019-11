Benfica "repudia" arbitragem frente ao FC Porto e põe em causa investimento no hóquei

O Benfica perdeu, este domingo, com o FC Porto por 4-3, em jogo a contar para a 7.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins.Após o final do encontro, os encarnados publicaram uma nota no site oficial do clube onde falam em "erros que se têm sucedido jogo após jogo e ano após ano", questionando mesmo se o investimento na modalidade continua a valer a pena."O SL Benfica lamenta e repudia a arbitragem do jogo de hóquei em patins deste domingo no Dragão Arena, que confirmou infelizmente a preocupação que tinha sido manifestada na News Benfica da última sexta-feira.São sucessivos erros que colocam em causa a verdade desportiva desta competição e erros que se têm sucedido jogo após jogo e ano após ano.Hoje, mais uma partida em que valeu tudo, com diversos golos procedidos de irregularidades e uma dualidade de critérios gritante na análise das jogadas.Todo este quadro leva à necessidade de se proceder a uma profunda reflexão que deverá obrigatoriamente equacionar se vale a pena continuar a investir na modalidade e na evolução da mesma quando os seus campeonatos são uma mentira constante", pode ler-se na mensagem publicada.